مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة (وول ستريت) على ارتفاع اليوم الاثنين، مواصلة صعودها بعد يوم الجمعة وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وسجلت البيانات الأولية، إغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز (500) مرتفعًا (101.11) نقطة أي بنسبة (1.53%) عند مستوى (6705.69) نقاط، كما زاد مؤشر “ناسداك المجمع” (597.01) نقطة أو (2.68%) ليصل إلى (22870.09) نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر “داو جونز الصناعي” (195.44) نقطة أو (0.42%) ليصل إلى (46440.85) نقطة.