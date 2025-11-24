جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم ارتفاع أسعار النفط اليوم إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة (وول ستريت) على ارتفاع اليوم الاثنين، مواصلة صعودها بعد يوم الجمعة وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وسجلت البيانات الأولية، إغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز (500) مرتفعًا (101.11) نقطة أي بنسبة (1.53%) عند مستوى (6705.69) نقاط، كما زاد مؤشر “ناسداك المجمع” (597.01) نقطة أو (2.68%) ليصل إلى (22870.09) نقطة.
وصعد أيضًا مؤشر “داو جونز الصناعي” (195.44) نقطة أو (0.42%) ليصل إلى (46440.85) نقطة.