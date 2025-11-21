مئات الآلاف من سكان غزة بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة

أكد برنامج الأغذية العالمي أن الوضع الإنساني في غزة يزداد هشاشة مع اقتراب الشتاء، خاصة بعد الأمطار التي جرفت مواد غذائية، وأغرقت مناطق يعيش سكانها في خيام ومبان متضررة.

وأوضح البرنامج أنه رغم عودة بعض الأسواق للعمل، لاتزال أسعار الغذاء تفوق قدرة معظم الأسر، التي تعتمد بشكل متزايد على الطرود الغذائية والخبز المدعوم، داعيًا إلى فتح جميع المعابر لضمان دخول المساعدات بالكميات التي يتطلبها الوضع في غزة.

وأضاف البرنامج أنه منذ وقف إطلاق النار أدخل 40 شحنة مساعدات، ويشغل 54 نقطة توزيع غذاء تخدم نحو 300 ألف شخص، ويدعم تسعة مخابز في الشمال تنتج 100 ألف رغيف يوميًا، وأعاد فتح 30 مطبخًا مجتمعيًا لتقديم وجبات ساخنة للأسر التي لا تمتلك إمكانات للطهي.