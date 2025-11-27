Icon

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
مادورو يشهر سيفًا في عرض تعبوي!
المواطن - فريق التحرير

شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أمس الأربعاء، ظهوراً لافتاً جديداً للرئيس نيكولاس مادورو، الذي شارك في احتفال رسمي مرتدياً زياً عسكرياً وممسكاً بسيف، في مشهد حمل رسائل سياسية مباشرة وسط تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاءت الفعالية ضمن إحياء الذكرى المئوية الثانية لتقديم سيف بيرو التاريخي إلى زعيم الاستقلال في أميركا الجنوبية سيمون بوليفار، إلا أن خطاب مادورو تجاوز الإطار الاحتفالي التقليدي.

وفي كلمة ألقاها خلال المناسبة، دعا مادورو شعبه إلى الاستعداد للدفاع عن البلاد في مواجهة ما وصفه بـ”التهديدات الإمبريالية”، مؤكداً أن “كل شبر من الأرض الفنزويلية مقدّس ويجب حمايته”. ورغم تجنّبه ذكر ترامب بالاسم، أشار إلى “مخاطر صاعدة من أقصى اليمين الدولي”، في تلميح مباشر إلى واشنطن وسياساتها تجاه فنزويلا، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك بوست.

ويأتي هذا التشدد في الخطاب بالتزامن مع تحركات أميركية تستهدف شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بفنزويلا، حيث أفادت تقارير بوقوع ما لا يقل عن 80 قتيلاً في عمليات عسكرية استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لنقل المخدرات عبر المياه الدولية نحو الولايات المتحدة، انطلق عدد كبير منها من السواحل الفنزويلية.

وتستمر واشنطن في رفض الاعتراف بمادورو رئيساً شرعياً، معتبرة أن الانتخابات التي منحته ولاية ثالثة لم تجرَ وفق معايير النزاهة والشفافية. في المقابل، يتهم مسؤولو فنزويلا الولايات المتحدة بمحاولة زعزعة استقرار البلاد واستهداف مواردها الطبيعية الضخمة.

وفي هذا السياق، قالت نائبة الرئيس دلسي رودريغيز إن “الولايات المتحدة تسعى للاستحواذ على احتياطيات فنزويلا من النفط والغاز والذهب دون مقابل”، معتبرة أن الإجراءات الأميركية تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد.

ولم تكن هذه المناسبة الاستعراضية الوحيدة لمادورو خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أثار سلسلة من الإطلالات المثيرة للجدل، بينها ظهوره وهو يرقص على موسيقى معدلة لشعارات ترامب الداعية للسلام خلال تجمع طلابي في كاراكاس، إضافة إلى أدائه أغنية جون لينون الشهيرة Imagine في فعالية أخرى، مؤكداً خلالها رغبته في “السلام مع الولايات المتحدة” رغم المناخ المتوتر بين الجانبين.

