ماذا يعني تحسين المعاش؟ التأمينات تجيب

قالت التأمينات الاجتماعية إن تحسين المعاش يعني جمع مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك الحالية ليتم احتسابها في نظام واحد عند التقاعد، ولمزيد من التفاصيل عن تبادل المنافع يمكن زيارة الرابط التالي: هنا.

جاء ذلك ردًا من التأمينات غبر منصة إكس على استفسارات بشأن معنى تحسين المعاش.

شروط ضم مدد الاشتراك

أما شروط ضم مدد الاشتراك فهي كما يلي:

-ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشًا طبقا للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها.

-ألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن سنة.

-ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم.

-ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

-أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

-ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكمّلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية.