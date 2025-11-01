Icon

في الجولة السابعة من البطولة

مباراة جنونية.. الخليج والاتحاد يتعادلان 4-4 بدوري روشن السعودي

السبت ١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تعادل فريقا الخليج والاتحاد بأربعة أهداف لكلٍ منهما، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجّل أهداف فريق الخليج اللاعب جوشوا كينغ عند الدقيقتين (14 و47)، واللاعب كوستاس فورتونيس عند الدقيقتين (18 و37) من ركلة جزاء، بينما أحرز موسى ديابي هدفين لفريق الاتحاد عند الدقيقتين (51 و86)، وسجّل ماريو ميتاي الهدف الثالث في الدقيقة (90+6)، وأضاف فيصل الغامدي الهدف الرابع في الدقيقة (90+8).

ورفع الخليج رصيده بهذه النتيجة إلى (11) نقطة ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد الاتحاد إلى (11) نقطة في المركز الثامن.

