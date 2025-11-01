مباراة جنونية.. الخليج والاتحاد يتعادلان 4-4 بدوري روشن السعودي سلمان للإغاثة يوزّع (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق قاضٍ أمريكي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف قرص محظور القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من القات بعسير لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة خلال أسبوع.. ضبط 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص التدريب التقني بنجران يعلن بدء التسجيل في هاكاثون نجران التقني إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ69
تعادل فريقا الخليج والاتحاد بأربعة أهداف لكلٍ منهما، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسجّل أهداف فريق الخليج اللاعب جوشوا كينغ عند الدقيقتين (14 و47)، واللاعب كوستاس فورتونيس عند الدقيقتين (18 و37) من ركلة جزاء، بينما أحرز موسى ديابي هدفين لفريق الاتحاد عند الدقيقتين (51 و86)، وسجّل ماريو ميتاي الهدف الثالث في الدقيقة (90+6)، وأضاف فيصل الغامدي الهدف الرابع في الدقيقة (90+8).
ورفع الخليج رصيده بهذه النتيجة إلى (11) نقطة ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد الاتحاد إلى (11) نقطة في المركز الثامن.
اللي صار في مباراة #الخليج_الاتحاد جنوني 🤯
الخليج تقدم بـ 4 أهداف على الإتحاد المنقوص لاعب ؛ بسبب الطرد من الشوط الأول ..
الاتحاد عاد في المباراة حتى آخر دقيقة 🔥
هدف التعادل للإتحاد في الوقت القـ،ـاتل 📺
— محمد الهذلي 🇸🇦 (@Mal_hothaly) November 1, 2025