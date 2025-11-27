متى موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن؟ الذكاء الاصطناعي بوزارة الداخلية.. حلول تعزز جودة الخدمات والأمن واستدامة البيئة معرض عالم التمور يواصل جذب الزوّار بتجربة غنية في يومه الثاني بالرياض أميركا تمدد إعفاء سلع صينية من رسوم جمركية مادورو يشهر سيفًا في عرض تعبوي! دراما رمضان 2026.. ياسمين عبدالعزيز تشارك بـ “وننسى اللي كان” زلزال بقوة 6.6 درجة يهز سومطرة الإندونيسية رصد برق مصغر على المريخ توقعات الطقس اليوم: أمطار وبرد وأتربة على عدة مناطق صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي
أعاد حساب المواطن التذكير بأنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبالإمكان معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.