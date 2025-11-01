تحذير.. الإنفلونزا ترفع خطر النوبات القلبية 4 أضعاف التحقيق مع 478 متهمًا وإيقاف 100 في قضايا رشوة واستغلال نفوذ مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق سوق حِرفة يُعيد ذاكرة الأسواق الشعبية في جازان بروح عصرية الحزم يتعادل مع الاتفاق في دوري روشن الخريجي يستعرض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها مع مستشارة الرئيس الفرنسي مشاركة 79 وفدًا رسميًا في حفل افتتاح المتحف المصري غدًا توضيح من توكلنا بشأن طلب إثبات العنوان الوطني حذف فقرة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يقضي بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام إضافي.
وتهدف هذه الخطوة؛ إلى ضمان استمرار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم، على أهمية دعم الحوار الليبي – الليبي، وتشجيع الأطراف على الانخراط بجدية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.