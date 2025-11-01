مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يقضي بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام إضافي.

وتهدف هذه الخطوة؛ إلى ضمان استمرار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم، على أهمية دعم الحوار الليبي – الليبي، وتشجيع الأطراف على الانخراط بجدية في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.