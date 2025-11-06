Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
العالم
حصاد اليوم
قبل زيارته المرتقبة للبيت الأبيض

مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية السوري

الجمعة ٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الشرع ووزير الداخلية السوري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قرر مجلس الأمن الدولي الخميس، رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من العقوبات.

فقد صوّت المجلس الخميس، لصالح قرار أميركي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع قبل زيارته المرتقبة للبيت الأبيض الأسبوع المقبل.

قد يهمّك أيضاً
ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا

ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا

الرئيس السوري: السعودية نموذج رائد بالمنطقة في الأمن والاستقرار والاستثمار

الرئيس السوري: السعودية نموذج رائد بالمنطقة في الأمن والاستقرار والاستثمار

رفع العقوبات

وجاء في القرار الذي أيده 14 عضوا في المجلس “قرر المجلس شطب أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب من قائمة العقوبات التي تستهدف أفرادا وجماعات مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة”.

أتى ذلك بينما ألقى الشرع كلمة الخميس، أمام قمة المناخ في البرازيل، قال فيها إن سوريا قادرة على تخطي التحديات والتوجه نحو البناء.

وأعلن أن الخطة السورية ترتكز على هدف إعادة الإعمار والتعافي.

كما أكد الرئيس السوري على التزام بلاده بالاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة.

بدوره، علّق وزير الإعلام السوري حمزة مصطفى على القرار بتغريدة عبر X قائلاً: “مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشطب اسم فخامة الرئيس ومعالي وزير الداخلية من قائمة العقوبات”.

واعتبر مصطفى أن القرار إنجاز جديد يضاف لنجاحات الدبلوماسية السورية، وفق تعبيره.

كما أوضح أن 14 دولة وافقت على المشروع، فيما امتنعت واحدة عن التصويت.

جاء هذا بعدما اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين القادم.

ونص القرار على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
العالم

ترامب: ندم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا

العالم