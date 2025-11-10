Icon

دعا إلى استكمال البناء المؤسسي لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض

مجلس الشورى يناقش أداء المراكز الاقتصادية والبنية التحتية ويقر اتفاقيات دولية جديدة

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٣ مساءً
مجلس الشورى يناقش أداء المراكز الاقتصادية والبنية التحتية ويقر اتفاقيات دولية جديدة
المواطن - فريق التحرير

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعماله، وما تضمنه من بنود، واتخذ قراراته اللازمة بشأنها، حيث أصدر قرارًا يتعلق بالتقرير السنوي لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض للعام المالي 1445/1446هـ، دعا فيه المركز إلى استكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية بما يضمن تحقيق أهدافه.

وجاء القرار بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.

جدول أعمال الجلسة

وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا في المجالات الزراعية، وكذلك على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في القطاع البريدي.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، ومشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، إضافة إلى مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض للسنة المالية الأولى المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.

وأثناء مناقشة التقرير، قدّم عدد من الأعضاء ملاحظاتهم وآراءهم، حيث دعا عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى إعداد إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يمكّنه من أداء دوره التنفيذي والتنسيقي في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشاريع البنية التحتية، بما يعزز وضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين الجهات، ويحقق التكامل والحوكمة الفاعلة، ويرفع كفاءة الإنفاق ويحد من التعارضات.

كما دعا عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم المركز إلى إعداد خطة لتفعيل التنسيق والتكامل مع الجهات المنفذة لمشاريع البنية التحتية، وتطوير مؤشرات أداء موحدة لقياس كفاءتها في تنفيذ تلك المشاريع.

وفي مداخلة أخرى، طالب عضو المجلس الدكتور فيصل البواردي بأن يعمل المركز بالتنسيق مع مركز أداء على مراجعة أهدافه الإستراتيجية ومؤشراته وتطويرها، بما يحقق التوجهات الإستراتيجية للمركز ويعزز دوره في تطوير مشاريع البنية التحتية.

وفي ختام المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طُرح من آراء وتوصيات إضافية، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

 

