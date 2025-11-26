محافظ الأحساء يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مكتبه اليوم، رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية بندر بن محمد العامري، يرافقه عدد من أعضاء اللجنة، والمطورين العقاريين.

واطّلع سموه خلال اللقاء على جهود اللجنة ونشاطاتها في المحافظة ودورها على مستوى المملكة، وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى تعزيز كفاءة وفعالية القطاع العقاري، ومناقشة التحديات التي تواجه المطورين العقاريين وسبل معالجتها؛ بما يسهم في تعزيز النمو وتحسين البيئة الاستثمارية في الأحساء.



كما اطّلع محافظ الأحساء على عددٍ من المبادرات التطويرية الهادفة إلى تعزيز التنمية العمرانية، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار العقاري في ضوء الأنظمة المستحدثة، وضرورة تسويق الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع أهمية تبني أفضل الممارسات في تطوير المخططات العمرانية.

ونوَّه سمو محافظ الأحساء بالدور الحيوي الذي يمثله القطاع العقاري في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والعمرانية بالمحافظة، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تحظى به مشاريع التطوير العقاري من القيادة الرشيدة -أيدها الله- وما توليه من اهتمام مستمر بتعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة التنمية في مختلف مناطق المملكة، مشددًا على أهمية استثمار الفرص الواعدة في القطاع العقاري بما يواكب الطموحات الوطنية الكبرى ويخدم أهالي المحافظة والمستثمرين فيها.

وفي ختام اللقاء أعرب بندر العامري عن شكره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه وحرصه على دعم القطاع العقاري في المحافظة، مؤكدًا أن اللجنة ماضية في تعزيز دورها للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الأحساء.