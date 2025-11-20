محافظ الأحساء يطّلع على منجزات التدريب التقني والمهني ويثمّن دوره في تمكين الشباب

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم على التقرير السنوي لإنجازات منشآت التدريب التقني والمهني بمحافظة الأحساء لعام 1446هـ، وذلك خلال استقباله مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري بن عبدالله القحطاني، يرافقه عدد من قيادات المنشآت التدريبية بالمحافظة وذلك بمقر المحافظة.

واستعرض القحطاني خلال اللقاء حصيلة العام الماضي من الإنجازات والبرامج النوعية، حيث شملت توقيع (55) مذكرة تفاهم مع جهات داعمة لمسارات التدريب والتطوير، وتنفيذ (560) فرصة تطوعية بمشاركة (1,669) متطوعًا، في إطار المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الوطنية.



كما تناول التقرير جهود المنشآت في دعم البحث والابتكار من خلال تنفيذ (26) مشروعًا أسهمت في تطوير حلول تقنية مبتكرة، إضافةً إلى اتساع قاعدة المستفيدين من برامج نادي السعودية الخضراء، التي بلغ عددهم (17,200) مستفيد، ضمن المبادرات النوعية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة.

وأشاد سمو محافظ الأحساء بما يشهده قطاع التدريب التقني والمهني من تطور مستمر، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس الرعاية والدعم المتواصلين من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتنمية القدرات الوطنية وتأهيل الشباب لسوق العمل، مثمّنًا الدور الحيوي الذي تقوم به منشآت التدريب في المحافظة في تمكين الشباب وتعزيز الابتكار وخدمة المجتمع.

كما قدّم سموّه التهنئة للمهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية التقنية بالأحساء، متمنيًا له التوفيق في مهامه ومسؤولياته، ومؤكدًا دعمه المستمر للجهود التطويرية والبرامج التدريبية داخل الكلية.

وأعرب القحطاني عن بالغ شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه ودعمه المتواصل، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكّل حافزًا لمواصلة تطوير جودة التدريب ورفع كفاءة المخرجات بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء كوادر وطنية مؤهلة ومتميزة.