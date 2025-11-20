Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار

محافظ الأحساء يطّلع على منجزات التدريب التقني والمهني ويثمّن دوره في تمكين الشباب

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٢٣ مساءً
محافظ الأحساء يطّلع على منجزات التدريب التقني والمهني ويثمّن دوره في تمكين الشباب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، اليوم على التقرير السنوي لإنجازات منشآت التدريب التقني والمهني بمحافظة الأحساء لعام 1446هـ، وذلك خلال استقباله مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري بن عبدالله القحطاني، يرافقه عدد من قيادات المنشآت التدريبية بالمحافظة وذلك بمقر المحافظة.
واستعرض القحطاني خلال اللقاء حصيلة العام الماضي من الإنجازات والبرامج النوعية، حيث شملت توقيع (55) مذكرة تفاهم مع جهات داعمة لمسارات التدريب والتطوير، وتنفيذ (560) فرصة تطوعية بمشاركة (1,669) متطوعًا، في إطار المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز المسؤولية الوطنية.


كما تناول التقرير جهود المنشآت في دعم البحث والابتكار من خلال تنفيذ (26) مشروعًا أسهمت في تطوير حلول تقنية مبتكرة، إضافةً إلى اتساع قاعدة المستفيدين من برامج نادي السعودية الخضراء، التي بلغ عددهم (17,200) مستفيد، ضمن المبادرات النوعية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة.
وأشاد سمو محافظ الأحساء بما يشهده قطاع التدريب التقني والمهني من تطور مستمر، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس الرعاية والدعم المتواصلين من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتنمية القدرات الوطنية وتأهيل الشباب لسوق العمل، مثمّنًا الدور الحيوي الذي تقوم به منشآت التدريب في المحافظة في تمكين الشباب وتعزيز الابتكار وخدمة المجتمع.
كما قدّم سموّه التهنئة للمهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان بمناسبة تكليفه عميدًا للكلية التقنية بالأحساء، متمنيًا له التوفيق في مهامه ومسؤولياته، ومؤكدًا دعمه المستمر للجهود التطويرية والبرامج التدريبية داخل الكلية.
وأعرب القحطاني عن بالغ شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه ودعمه المتواصل، مؤكدًا أن هذا الدعم يشكّل حافزًا لمواصلة تطوير جودة التدريب ورفع كفاءة المخرجات بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء كوادر وطنية مؤهلة ومتميزة.

قد يهمّك أيضاً
درجات الحرارة اليوم.. السودة 2 مئوية ومكة المكرمة 34

درجات الحرارة اليوم.. السودة 2 مئوية ومكة المكرمة 34

حساب المواطن: افصحوا عن دخل التابع

حساب المواطن: افصحوا عن دخل التابع

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في طيران أديل

حصاد اليوم
القبض على شخص لترويجه 47 كيلو جرامًا من القات المخدر بعسير
السعودية اليوم

القبض على شخص لترويجه 47 كيلو جرامًا...

السعودية اليوم
الحرف الدولية في “بنان” تفتح آفاقًا جديدة في السوق المحلي
السعودية اليوم

الحرف الدولية في “بنان” تفتح آفاقًا جديدة...

السعودية اليوم
حرم ولي العهد تتبرع لصندوق دعم الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول بعشرة ملايين ريال
أخبار رئيسية

حرم ولي العهد تتبرع لصندوق دعم الأطفال...

أخبار رئيسية
أمطار على منطقة مكة المكرمة حتى الـ 11 مساء 
السعودية اليوم

أمطار على منطقة مكة المكرمة حتى الـ...

السعودية اليوم
ولي العهد في البيت الأبيض.. حفاوة تاريخية استثنائية بالضيف الكبير
السعودية اليوم

ولي العهد في البيت الأبيض.. حفاوة تاريخية...

السعودية اليوم
أمانة جدة تستنفر الجهود الميدانية للتعامل مع الحالة المطرية
السعودية اليوم

أمانة جدة تستنفر الجهود الميدانية للتعامل مع...

السعودية اليوم
الموائد الصخرية بتبوك.. معالم شامخة فوق قواعد دقيقة رسمتها الطبيعة
السعودية اليوم

الموائد الصخرية بتبوك.. معالم شامخة فوق قواعد...

السعودية اليوم