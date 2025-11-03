مخيم لينة.. تجربة سياحية بيئية متكاملة ضمن برامج هيئة تطوير محمية الإمام تركي

يُعد “مخيم لينة” أحد البرامج السياحية التي تنفذها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بوصفه تجربة رائدة تجمع سحر الطبيعة وثراء التراث، وتُبرز مفهوم السياحة البيئية المستدامة أحد مسارات التنمية التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويقدّم المخيم نموذجًا متفرّدًا لتجربة سياحية تحاكي جمال المكان وتكرّس قيم الوعي البيئي والتواصل مع الطبيعة.

ويمنح المخيم زوّاره فرصة استثنائية للانغماس في تفاصيل البيئة الطبيعية عبر تجربة تجمع الراحة العصرية والأصالة، حيث تتيح مرافقه وأنشطته الترفيهية والبيئية عيش لحظات من الصفاء، ومشاهدة النجوم في سماء نقية، والتعرّف على التنوع الحيوي الفريد الذي تحتضنه المحمية.

ويقع “مخيم لينة” بالقرب من منطقة الرعي الموسمي (المعيزيلة)، ما يجعله نقطة التقاء بين التجربة السياحية والوعي البيئي، إذ يُمكّن الزوار من التعرّف على جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي وصون الحياة الفطرية بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.

وتسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى ترسيخ مفهوم السياحة البيئية المستدامة وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في الحفاظ على البيئة، عبر مبادرات تُسهم في رفع الوعي وتفعيل المشاركة في حماية الموارد الطبيعية، وإبراز قيمة المكان وجهة تنموية وسياحية في آن واحد.

ويأتي “مخيم لينة” ضمن منظومة متكاملة من البرامج السياحية التي تطلقها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، في إطار إستراتيجية شاملة تهدف إلى جعل المحمية وجهة وطنية رائدة للسياحة البيئية، ومركزًا تنمويًا يعكس التزام المملكة بحماية البيئة وتعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستدامة بصفتها أحد مرتكزات رؤية 2030.