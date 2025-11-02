مدينة الملك عبدالله الطبية تُجري علاجًا إشعاعيًّا لأورام الدماغ لأول مرة بالسعودية 

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة -عضو تجمع مكة المكرمة الصحي- علاجًا إشعاعيًّا يعد الأول من نوعه في المملكة، باستخدام تقنية الإلكترونات (IntraoperativeElectron Radiotherapy – IOERT) لعلاج ورم دماغي متكرر من النوع عالي الدرجة، وذلك تفعيلًا لنظام الرعاية العاجلة، أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي.
وأوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية أن المستفيد البالغ من العمر 66 عامًا كان يعاني من انخفاض في مستوى الوعي وشلل نصفي أيسر، وبعد الفحوصات الدقيقة والتصوير الإشعاعي تبين وجود ورم دماغي متكرر من النوع عالي الدرجة (High-Grade Glioma)؛ مما استدعى تدخلًا جراحيًّا عاجلًا لاستئصال الورم، وتطبيق العلاج الإشعاعي داخل العملية باستخدام الإلكترونات مباشرة في غرفة العمليات، لاستهداف الخلايا المتبقية بدقة متناهية وتقليل احتمالية عودة الورم.
وبيّنت المدينة الطبية أن الإجراء تم بإشراف فريق جراحي متخصص بالتعاون مع فريق علاج الأورام الإشعاعي ودعم من فرق الفيزياء الطبية والتخدير والتمريض المتخصص، مشيرةً إلى أن المريض أظهر تحسنًا ملحوظًا بعد العملية، إذ استعاد وعيه تدريجيًّا وقدرته الحركية، وغادر المستشفى بعد أسبوع واحد وهو يسير بشكل طبيعي دون أي مضاعفات تُذكر.