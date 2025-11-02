Icon

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير Icon التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين Icon غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي Icon إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا Icon وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة Icon افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة Icon التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مدينة الملك عبدالله الطبية تُجري علاجًا إشعاعيًّا لأورام الدماغ لأول مرة بالسعودية 

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٤ مساءً
مدينة الملك عبدالله الطبية تُجري علاجًا إشعاعيًّا لأورام الدماغ لأول مرة بالسعودية 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة -عضو تجمع مكة المكرمة الصحي- علاجًا إشعاعيًّا يعد الأول من نوعه في المملكة، باستخدام تقنية الإلكترونات (IntraoperativeElectron Radiotherapy – IOERT) لعلاج ورم دماغي متكرر من النوع عالي الدرجة، وذلك تفعيلًا لنظام الرعاية العاجلة، أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية السعودي.

وأوضحت مدينة الملك عبدالله الطبية أن المستفيد البالغ من العمر 66 عامًا كان يعاني من انخفاض في مستوى الوعي وشلل نصفي أيسر، وبعد الفحوصات الدقيقة والتصوير الإشعاعي تبين وجود ورم دماغي متكرر من النوع عالي الدرجة (High-Grade Glioma)؛ مما استدعى تدخلًا جراحيًّا عاجلًا لاستئصال الورم، وتطبيق العلاج الإشعاعي داخل العملية باستخدام الإلكترونات مباشرة في غرفة العمليات، لاستهداف الخلايا المتبقية بدقة متناهية وتقليل احتمالية عودة الورم.

قد يهمّك أيضاً
تقنية إمبيلا تنقذ حاجة توقف قلبها أثناء القسطرة في مدينة الملك عبدالله الطبية

تقنية إمبيلا تنقذ حاجة توقف قلبها أثناء القسطرة في مدينة الملك عبدالله...

السعودية أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في قطاع السياحة الطبية بالشرق الأوسط

السعودية أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في قطاع السياحة الطبية بالشرق الأوسط

وبيّنت المدينة الطبية أن الإجراء تم بإشراف فريق جراحي متخصص بالتعاون مع فريق علاج الأورام الإشعاعي ودعم من فرق الفيزياء الطبية والتخدير والتمريض المتخصص، مشيرةً إلى أن المريض أظهر تحسنًا ملحوظًا بعد العملية، إذ استعاد وعيه تدريجيًّا وقدرته الحركية، وغادر المستشفى بعد أسبوع واحد وهو يسير بشكل طبيعي دون أي مضاعفات تُذكر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد