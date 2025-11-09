Icon

مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

تعزيزًا للجهود في العناية بخدمة الحجاج والمعتمرين، وضمان راحتهم وجعل تجربة الحج والعمرة أكثر سهولة ويسراً، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا الإطار، أبرم وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز والهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة نسك الإنسانية، مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة مشاريع تنموية لخدمة ضيوف الرحمن بقيمة 300 مليون ريال.

توقيع مذكرة التفاهم

وبحضور الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله بن سعود الكبير رئيسة لجنة البرامج والأنشطة في وقف الأميرة صيتة، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، وقع مذكرة التفاهم الأمين العام للوقف خالد محمد زهران، ونائب محافظ الهيئة لقطاع المصارف والبرامج التنموية عبدالرحمن العقيل، والرئيس التنفيذي لمؤسسة نسك الإنسانية عمار بن صالح الوهيبي، وذلك اليوم الأحد على هامش مؤتمر ومعرض الحج المقام بمدينة جدة.

وتهدف المذكرة إلى تنسيق الجهود والتكامل بين أطراف المذكرة، لتأسيس محفظة مشاريع تنموية لخدمة ضيوف الرحمن، وبمساهمة مشتركة بينهم.

وبموجب المذكرة، ستعمل الجهات الثلاث على تصميم ودراسة المشاريع التنموية في مجال خدمة ضيوف الرحمن وفق الاحتياجات والأولويات التنموية وبما يحقق شروط الواقفين، والتعاون لتأسيس مختبر ابتكار القطاع غير الربحي وإنضاج وتمويل مبادراته، وتشكيل لجنة لدراسة واعتماد مشاريع المحفظة المرشحة، بما يسهم في جودة المشاريع والبرامج التنموية وتحقيق مستهدفات المذكرة.

يشار إلى أن وقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز يسعى لتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، والريادة في تمكين الفئات المحتاجة، وبناء مجتمع منتج ومتكافل يقوم على قيم العطاء والابتكار، من خلال مبادرات وبرامج تنموية نوعية، وتشجيع التميز في العمل الاجتماعي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تُعنى الهيئة العامة للأوقاف بتنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.

وتسعى مؤسسة نسك إلى تعزيز جودة الخدمات في مشاريع ومبادرات الحج والعمرة، والمساهمة في رحلة تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتعزيز أثر البرامج المقدمة للحجاج والمعتمرين، وإثراء تجربة ضيوف الرحمن.

 

