اعتمادًا على الحسابات الفلكية المعتمدة وفق تقويم أم القرى

مرصد المجمعة يوضح الظروف العلمية لرؤية هلال جمادى الآخرة

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٩ مساءً
مرصد المجمعة يوضح الظروف العلمية لرؤية هلال جمادى الآخرة
المواطن - فريق التحرير

أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بيانًا تفصيليًا بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1447هـ، وذلك اعتمادًا على الحسابات الفلكية المعتمدة وفق تقويم أم القرى.

وأوضح المرصد، في بيان له عبر حسابه في منصة إكس، أنه سيقوم برصد الهلال يوم الخميس 29 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 20 نوفمبر 2025م، وفقًا للمعطيات الحسابية المتوفرة.

الظروف العلمية لرؤية هلال جمادى الآخرة

وأوضح البيان أن الاقتران سيحدث يوم الخميس عند الساعة 9:48 صباحًا بتوقيت الرياض، بينما تُظهر الحسابات ليوم الجمعة 30 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 21 نوفمبر 2025م أن الشمس ستغرب في مكة المكرمة عند الساعة 5:38 مساءً، يليه غروب الهلال عند الساعة 6:18 مساءً.

وتابع المرصد أن الشمس ستغرب في موقعه بحوطة سدير عند الساعة 5:07 مساءً على درجة 248، فيما سيغرب الهلال عند الساعة 5:43 مساءً على درجة 239، أي بفارق 36 دقيقة بعد غروب الشمس، وبارتفاع 6.8 درجات واستطالة قدرها 15 درجة، مؤكدًا أن هذه المعطيات تمنح فرصة لرصد الهلال.

إقرأ المزيد