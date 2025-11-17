مرصد المجمعة يوضح الظروف العلمية لرؤية هلال جمادى الآخرة

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بيانًا تفصيليًا بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1447هـ، وذلك اعتمادًا على الحسابات الفلكية المعتمدة وفق تقويم أم القرى.
وأوضح المرصد، في بيان له عبر حسابه في منصة إكس، أنه سيقوم برصد الهلال يوم الخميس 29 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 20 نوفمبر 2025م، وفقًا للمعطيات الحسابية المتوفرة.
وأوضح البيان أن الاقتران سيحدث يوم الخميس عند الساعة 9:48 صباحًا بتوقيت الرياض، بينما تُظهر الحسابات ليوم الجمعة 30 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 21 نوفمبر 2025م أن الشمس ستغرب في مكة المكرمة عند الساعة 5:38 مساءً، يليه غروب الهلال عند الساعة 6:18 مساءً.
وتابع المرصد أن الشمس ستغرب في موقعه بحوطة سدير عند الساعة 5:07 مساءً على درجة 248، فيما سيغرب الهلال عند الساعة 5:43 مساءً على درجة 239، أي بفارق 36 دقيقة بعد غروب الشمس، وبارتفاع 6.8 درجات واستطالة قدرها 15 درجة، مؤكدًا أن هذه المعطيات تمنح فرصة لرصد الهلال.
