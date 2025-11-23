مركز الأزمات بإمارة مكة: احذروا السيول وتجمعات المياه خلال الحالة الممطرة

أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بجميع سالكي الطرق السريعة في المنطقة ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال اليومين المقبلين، وذلك تزامنًا مع حالة جوية متقلبة متوقعة تبدأ بعد غدٍ الثلاثاء وتستمر حتى يوم الأربعاء، وفق التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، عبر منصة إكس إن عددًا من محافظات المنطقة قد تتأثر بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة وصولًا إلى الغزيرة على فترات متقطعة، مع احتمالية حدوث تجمعات للمياه في بعض المواقع منخفضة الارتفاع، إضافة إلى فرص لجريان السيول في الأودية والشعاب.