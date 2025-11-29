Icon

أطلقها معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية

مسارات جديدة ضمن برنامج “رافد الحرمين”

السبت ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أطلق معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة أم القرى، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة: مسار تدريب الحجاج، ومسار اللغات؛ ضمن برنامج: “رافد الحرمين”؛ بهدف إكساب الحجاج المعرفة، وتأهيلهم للتعامل مع الواقع الميداني لرحلة الحج، وتأدية النسك بوعي وطمأنينة.

مسار تدريب الحجاج

ويقدم مسار تدريب الحجاج (24) حقيبة تدريبية؛ بأكثر من (15) لغة مختلفة؛ فيما يقدم مسار اللغات برنامجًا تدريبيًا موسعًا للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن بأكثر من (35) لغة عالمية؛ لتلبية تنوع الثقافات، واحتياجات ضيوف الرحمن.

ويشتمل برنامج تدريب الحجاج على ثلاثة مسارات رئيسة؛ وهي: معايشة تجربة الحج، والنسك، والأنظمة والخدمات؛ ويركز كل مسار على تزويد الحاج بالمعرفة الضرورية للتعامل مع المواقف المحتملة خلال رحلة الحج؛ بدءًا من مرحلة ما قبل الوصول وحتى مرحلة المغادرة.

ويأتي إطلاق هذه البرامج ضمن جهود جامعة أم القرى؛ ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية؛ لدعم منظومة الحج والعمرة، وتقديم خدمات نوعية تسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ووعي.

يذكر أن مبادرة رافد الحرمين تتمثل في تقديم (100.000) فرصة تدريبية للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن من القطاع العام والخاص وغير الربحي، والمتطوعين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأفراد المجتمع المهتمين بتقديم الخدمات المختلفة في موسم الحج والعمرة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تساعدهم على تقديم خدمات مميزة.

