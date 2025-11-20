Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح إلى قطاع غزة 

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٨ مساءً
مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح إلى قطاع غزة 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عبَرت أمس دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية السعودية متضمنة كمية كبيرة من الخيام منفذ رفح الحدودي متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.


وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة الذي يواجه ظروفًا إنسانية قاسية؛ مما يجعل هذه المساعدات ضرورية لدعم الأسر الفلسطينية في القطاع.
يذكر أن المركز سيّر جسرًا جويًّا وآخر بحريًّا وصل منهما حتى الآن (73) طائرة و(8) سفن، حملت أكثر من (7,670) طنًّا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، وسُلمت (20) سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب ذلك وقّع المركز اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع بقيمة (90) مليونًا و(350) ألف دولار، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر وتأمين وصول المساعدات.

قد يهمّك أيضاً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ73 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ73 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في شمال وجنوب قطاع غزة

سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية في شمال وجنوب قطاع غزة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ73 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
السعودية اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ73 لإغاثة الشعب...

السعودية اليوم