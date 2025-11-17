Icon

مسام ينزع 1.846 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٤ مساءً
مسام ينزع 1.846 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
المواطن - واس

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2025م، من انتزاع (1.846) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (5) ألغام مضادة للأفراد، و(78) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.753) ذخيرة غير منفجرة، و(10) عبوات ناسفة.

وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات، وذخيرة واحدة غير منفجرة في بلدة الريان بمحافظة الجوف، فيما نزع الفريق (5) ألغام مضادة للأفراد و(70) لغمًا مضادًا للدبابات و(189) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية ميدي بمحافظة حجة، وفي محافظة لحج نزع الفريق ذخيرتين غير منفجرتين بمديرية تبن، و(3) ألغام مضادة للدبابات بمديرية المضاربة.

وفي محافظة عدن نزع الفريق لغمين مضادين للدبابات و(1.528) ذخيرة غير منفجرة و(7) عبوات ناسفة مبتكرة، وفي محافظة تعز نزع ذخيرتين غير منفجرتين في مديرية المخاء، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(31) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، وعبوة واحدة ناسفة مبتكرة في مديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر نوفمبر إلى (2.890) لغمًا، وارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (524.624) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

