مسام ينزع 874 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2025م، من انتزاع (874) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (7) ألغام مضادة للأفراد، و(366) لغمًا مضادًا للدبابات، و(498) ذخيرة غير منفجرة، و(3) عبوات ناسفة.

وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد ولغمًا آخر مضادًا للدبابات في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، فيما نزع الفريق في محافظة حجة (70) لغمًا مضادًا للدبابات و(222) ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية ميدي، و(8) ذخائر غير منفجرة ببلدة العودي، ونزع الفريق في مديرية المضاربة بمحافظة لحج (4) ألغام مضادة للدبابات.

وفي محافظة مأرب نزع فريق “مسام” (6) ألغام مضادة للأفراد و(287) لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية مأرب، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية رغوان، وفي محافظة عدن نزع الفريق (229) ذخيرة غير منفجرة، ولغمين مضادين للدبابات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع الفريق (4) ذخائر غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية المخاء، ونزع لغمين مضادين للدبابات و(30) ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، و(3) ذخائر غير منفجرة في مديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر نوفمبر إلى (3.765) لغمًا، وارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (525,499) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.