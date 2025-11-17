مساند: لا يمكن نقل العمالة المنزلية برقم الحدود

قالت منصة مساند إنه لا يمكن نقل العمالة المنزلية برقم الحدود ويلزم وجود رقم إقامة سابقة وبلاغ تغيب حتى يتمكن العامل من الاستفادة من المبادرة، ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي 920002866.

في سياق آخر، أشارت المنصة عبر إكس إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند

يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد

ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات

وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.