Icon

أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء Icon طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد Icon الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية Icon مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة Icon تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2 Icon الزبادي اليوناني أم العادي؟ خبراء يوضحون الحقيقة وراء الفروق والفوائد Icon أديس تُكمل استحواذها على شيلف دريلينغ النرويجية Icon سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025 Icon إتش بي تعلن إعادة هيكلة كبرى وتسريح 10% من موظفيها عالميًا Icon بوتين يوقع وثيقة لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعادت منصة مساند التذكير بأنه لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا لذوي الإعاقة في حال وجود إعفاء من نظام الرعاية الاجتماعية.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

قد يهمّك أيضاً
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها

مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها

مساند: لا يمكن نقل العمالة المنزلية برقم الحدود

مساند: لا يمكن نقل العمالة المنزلية برقم الحدود

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
السعودية اليوم

مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم...

السعودية اليوم