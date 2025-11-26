أمطار وصواعق على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى المساء طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد الغاز يتقدم على الكهرباء في الطبخ.. و40.8% من الأسر مستعدة للتحول للطاقة الشمسية مساند: لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا في حالة واحدة تأهب في أوروبا بعد انتشار المتحور الجديد K من إنفلونزا H3N2 الزبادي اليوناني أم العادي؟ خبراء يوضحون الحقيقة وراء الفروق والفوائد أديس تُكمل استحواذها على شيلف دريلينغ النرويجية سبكيم تقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 362.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2025 إتش بي تعلن إعادة هيكلة كبرى وتسريح 10% من موظفيها عالميًا بوتين يوقع وثيقة لجعل 95 % من سكان أوكرانيا روسًا
أعادت منصة مساند التذكير بأنه لا يوجد إعفاء من رسوم التأشيرة إلا لذوي الإعاقة في حال وجود إعفاء من نظام الرعاية الاجتماعية.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.