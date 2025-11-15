Icon

مشاهد مذهلة لتدفق شلالات كرا غرب الطائف

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٩ مساءً
مشاهد مذهلة لتدفق شلالات كرا غرب الطائف
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد ولقطات مذهلة لتدفق شلالات كرا غرب الطائف بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق الرياض، جازان، الجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق ومنطقة تبوك.

