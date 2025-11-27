مصرع أكثر من 30 وفقدان 14 بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا

المرور لقائدي المركبات: تأكدوا من تجهيزات السلامة الأساسية خطوات الحجز الفوري للوحدات السكنية في مشاريع الضواحي عبر سكني ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز بدء أعمال السجل العقاري لـ 31 حيًا بمناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة الإحصاء: 4.8% من سكان السعودية أكبر من 59 عامًا أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة سلمان للإغاثة يُقيم مخيمًا جديدًا لإيواء أسر فقدت مُعيلها في قطاع غزة شروط الاشتراك في جمعية GOSI منفذ هجوم واشنطن أفغاني خدم مع القوات الأمريكية استقرار أسعار الذهب اليوم
أوقفت سريلانكا خدمات قطارات الركاب وأغلقت الطرق في بعض مناطق البلاد التي تضررت إثر الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مصرع أكثر من 30 شخصًا، بحسب ما أعلنه مسؤولون اليوم.
وأفاد المركز الحكومي لإدارة الكوارث بتسجيل 18 حالة من بين الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في منطقتي “بادولا” و”نوارا إيليا” الجبليتين المعروفتين بزراعة الشاي، والواقعتين على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة كولومبو.
وأضاف المركز أن هناك 14 شخصًا آخرين في عداد المفقودين اليوم، إثر انهيارات أرضية شهدتها نفس المناطق.
وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 31 شخصًا منذ الأسبوع الماضي، عندما تعرضت سريلانكا للطقس القاسي، حيث تسبّبت الأمطار الغزيرة التي هطلت مطلع الأسبوع في حدوث دمار واسع، بعد أن غمرت مياه الأمطار المنازل والحقول والطرق، كما فاضت المياه في العديد من الخزانات والأنهار، مما أسهم في تعطل حركة السير على الطرق.