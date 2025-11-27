Icon

مصرع أكثر من 30 وفقدان 14 بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٤ مساءً
مصرع أكثر من 30 وفقدان 14 بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في سريلانكا
المواطن - واس

أوقفت سريلانكا خدمات قطارات الركاب وأغلقت الطرق في بعض مناطق البلاد التي تضررت إثر الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي أسفرت عن مصرع أكثر من 30 شخصًا، بحسب ما أعلنه مسؤولون اليوم.

وأفاد المركز الحكومي لإدارة الكوارث بتسجيل 18 حالة من بين الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في منطقتي “بادولا” و”نوارا إيليا” الجبليتين المعروفتين بزراعة الشاي، والواقعتين على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة كولومبو.

وأضاف المركز أن هناك 14 شخصًا آخرين في عداد المفقودين اليوم، إثر انهيارات أرضية شهدتها نفس المناطق.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 31 شخصًا منذ الأسبوع الماضي، عندما تعرضت سريلانكا للطقس القاسي، حيث تسبّبت الأمطار الغزيرة التي هطلت مطلع الأسبوع في حدوث دمار واسع، بعد أن غمرت مياه الأمطار المنازل والحقول والطرق، كما فاضت المياه في العديد من الخزانات والأنهار، مما أسهم في تعطل حركة السير على الطرق.

