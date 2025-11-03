Icon

مصرع وإصابة 157 شخصًا في زلزال بأفغانستان

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
مصرع وإصابة 157 شخصًا في زلزال بأفغانستان
المواطن - فريق التحرير

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 150 آخرون بعد أن هز زلزال بقوة 6.3 درجات مدينة مزار الشريف، إحدى أكبر مدن أفغانستان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وفقًا لما أعلنته مديرية الصحة المحلية.

ووقع الزلزال الذي بلغ عمقه 10 كيلومترات في خُلم القريبة من مدينة مزار شريف في ولاية بلخ، وشعر سكان المناطق البعيدة منها العاصمة كابول بالهزات.

