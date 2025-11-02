مصرع 23 شخصًا جراء حريق في المكسيك

لقي 23 شخصًا مصرعهم وأصيب 11 آخرًا جراء حريق اندلع بمتجر في ولاية سونورا شمال غرب المكسيك.

وقال حاكم ولاية سونورا ألفونسو دورازو: “إن هناك قُصّر كانوا من بين ضحايا حريق المتجر الواقع في مدينة هيرموسيلو شمال غرب المكسيك”.

وأكد أنه أمر بإجراء تحقيق شامل لتحديد سبب الحريق وتحديد المسؤولية.