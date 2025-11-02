مصرع 23 شخصًا جراء حريق في المكسيك

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
لقي 23 شخصًا مصرعهم وأصيب 11 آخرًا جراء حريق اندلع بمتجر في ولاية سونورا شمال غرب المكسيك.
وقال حاكم ولاية سونورا ألفونسو دورازو: “إن هناك قُصّر كانوا من بين ضحايا حريق المتجر الواقع في مدينة هيرموسيلو شمال غرب المكسيك”.
وأكد أنه أمر بإجراء تحقيق شامل لتحديد سبب الحريق وتحديد المسؤولية.