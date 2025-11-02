Icon

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا Icon وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير Icon التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين Icon غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي Icon إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا Icon وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة Icon افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة Icon التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

مصرع 23 شخصًا جراء حريق في المكسيك

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
مصرع 23 شخصًا جراء حريق في المكسيك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لقي 23 شخصًا مصرعهم وأصيب 11 آخرًا جراء حريق اندلع بمتجر في ولاية سونورا شمال غرب المكسيك.

وقال حاكم ولاية سونورا ألفونسو دورازو: “إن هناك قُصّر كانوا من بين ضحايا حريق المتجر الواقع في مدينة هيرموسيلو شمال غرب المكسيك”.

قد يهمّك أيضاً
مصرع 23 شخصًا في المكسيك بسبب الأمطار

مصرع 23 شخصًا في المكسيك بسبب الأمطار

انفجار صهريج غاز في المكسيك ووفاة وإصابة 96 شخصاً

انفجار صهريج غاز في المكسيك ووفاة وإصابة 96 شخصاً

وأكد أنه أمر بإجراء تحقيق شامل لتحديد سبب الحريق وتحديد المسؤولية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد