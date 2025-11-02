Icon

مصرع 5 أشخاص في جبال الألب جراء انهيار جليدي

الأحد ٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٣ مساءً
مصرع 5 أشخاص في جبال الألب جراء انهيار جليدي
المواطن - فريق التحرير

لقي خمسة متسلقين ألمان مصرعهم جراء انهيار ثلجي في جبال الألب بإيطاليا.

انهيار جليدي

وأوضحت السلطات الإيطالية اليوم، أن المتسلقين انطلقوا أمس لتسلق قمة في سلسلة جبال أورتلر بالقرب من قرية سولدا، حيث وقع الانهيار الجليدي أثناء توجههم إلى القمة.

وتعد جبال أورتلر، وهي جزء من جبال الألب الإيطالية وتقع بالقرب من الحدود السويسرية، ووجهة شهيرة للمتسلقين من أصحاب الخبرة.

