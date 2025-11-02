مصرع 5 أشخاص في جبال الألب جراء انهيار جليدي

إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
لقي خمسة متسلقين ألمان مصرعهم جراء انهيار ثلجي في جبال الألب بإيطاليا.
وأوضحت السلطات الإيطالية اليوم، أن المتسلقين انطلقوا أمس لتسلق قمة في سلسلة جبال أورتلر بالقرب من قرية سولدا، حيث وقع الانهيار الجليدي أثناء توجههم إلى القمة.
وتعد جبال أورتلر، وهي جزء من جبال الألب الإيطالية وتقع بالقرب من الحدود السويسرية، ووجهة شهيرة للمتسلقين من أصحاب الخبرة.