معرض عالم التمور يواصل جذب الزوّار بتجربة غنية في يومه الثاني بالرياض

شهد معرض عالم التمور في الرياض حضورًا لافتًا في اليوم الثاني من فعالياته، حيث توافدت العائلات منذ ساعات ما بعد العصر للاستمتاع بالأجواء المتنوعة التي يقدمها المعرض، ضمن فترة إقامته المستمرة حتى الرابع من ديسمبر، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة ليلًا.

رحلة متكاملة بين أصناف التمور

ويقدّم المعرض للزوّار تجربة ثرية تشمل التعرّف على أصناف التمور السعودية وجودتها، حيث يضم المعرض مجموعة واسعة من العارضين الذين يقدمون عشرات الأصناف المحلية الشهيرة مثل الخلاص، والسكري، والرشودية، والبرني، بالإضافة إلى المنتجات المشتقة من التمور كالدبس، والمعمول، والمشروبات، والحلويات، والمنتجات الصحية.

ويتميّز المعرض بتصميمه التفاعلي الذي يسهّل التنقل بين الأجنحة، حيث وفّر المنظمون سلّات تسوّق لتسهيل حركة الزوار أثناء اختيار المنتجات، مما جعل تجربة التذوّق والشراء أكثر راحة وسلاسة.

مسرح فعاليات يقدم عروضًا يومية

ويحتوي المعرض على مسرح فعاليات يستضيف عروضًا ترفيهية وثقافية طوال اليوم، تشمل فقرات للأطفال، وحوارات خفيفة، ومسابقات تفاعلية، إضافة إلى عروض تعكس التراث المحلي المرتبط بالنخيل والتمر.

وخصّصت الفعالية مساحة واسعة لـ ألعاب الأطفال، مما جعل المعرض مكانًا مناسبًا للعائلات، حيث يجد الأطفال منطقة ترفيه آمنة وممتعة، بينما يتجوّل الأهالي بين الأركان ويستمتعون بالمذاقات المتنوعة.

انطباعات إيجابية من الزوّار

وخلال جولة “المواطن” في اليوم الثاني، عبّر العديد من الزوّار عن إعجابهم بالتجربة، حيث قالت إحدى الزائرات: “المكان جميل وأعجبني، وكل شيء فيه مريح وسهل، من الدخول وحتى التنقل بين الأركان.”

كما أشادت زائرة أخرى بالتنظيم قائلة إن وجود باصات تنقل الزوّار من مواقف السيارات إلى بوابة المعرض شكّل فرقًا كبيرًا في سهولة الوصول، خصوصًا في أوقات الذروة.

تنظيم دخول متكامل عبر منصة WeBook

ويستمر استقبال الزوار عبر الحجز المسبق من منصة WeBook، والذي يتيح اختيار اليوم والوقت المناسبين لضمان تنظيم الحركة وتقديم تجربة مريحة لجميع الزوّار.

ويواصل معرض عالم التمور فعالياته وسط اهتمام واسع من العائلات ومحبي التمور والمنتجات المحلية، مقدّمًا رحلة تجمع التذوّق، والاستمتاع، والتجربة البصرية، في أجواء تمزج بين الأصالة والحياة العصرية.