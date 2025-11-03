مقتل مقيم إثر خلاف مالي بسبب الممنوعات والقبض على الجناة في جدة

قبضت شرطة محافظة جدة – في حينه – على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لإطلاق أحدهما النار من سلاح ناري على مقيم من الجنسية الهندية، إثر خلاف مالي بينهما على شراء ممنوعات في منطقة جبلية، ما أدى إلى إصابته ونقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ووفاته لاحقا.

وأوضح الأمن العام، في بيان له اليوم، أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن المخالفين ينشطان في ترويج الممنوعات والمخدرات، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.