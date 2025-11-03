مقتل مقيم إثر خلاف مالي بسبب الممنوعات والقبض على الجناة في جدة

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
قبضت شرطة محافظة جدة – في حينه – على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لإطلاق أحدهما النار من سلاح ناري على مقيم من الجنسية الهندية، إثر خلاف مالي بينهما على شراء ممنوعات في منطقة جبلية، ما أدى إلى إصابته ونقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ووفاته لاحقا.
وأوضح الأمن العام، في بيان له اليوم، أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن المخالفين ينشطان في ترويج الممنوعات والمخدرات، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
شرطة محافظة جدة تقبض – في حينه- على مخالفين لنظام أمن الحدود لإطلاق أحدهما النار على مقيم لخلاف مالي بينهما على شراء ممنوعات في منطقة جبلية. pic.twitter.com/FMSqPf04aX
— الأمن العام (@security_gov) November 3, 2025