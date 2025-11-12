مقتل 20 عسكريًا تركيًا في تحطم طائرة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مقتل جميع العسكريين العشرين على متن طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت، الثلاثاء، في شرق جورجيا أثناء عودتها من أذربيجان.
كما نشرت السلطات التركية أسماء العسكريين العشرين وصورهم، بدون أن توضح في الوقت الحاضر أسباب تحطم الطائرة من طراز سي-130.
وكانت الطائرة قد أقلعت من غادجا في غرب أذربيجان متوجهة إلى تركيا وتحطمت بعد قليل على دخولها أجواء جورجيا بعد ظهر الثلاثاء.
فيما رُصد حطام الطائرة عصراً، بحسب السلطات التركية.
يذكر أنه سبق أن شهدت تركيا عدة حوادث سقوط طائرات عسكرية خلال السنوات الأخيرة.