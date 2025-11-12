Icon

حصاد اليوم

مقتل 20 عسكريًا تركيًا في تحطم طائرة

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
مقتل 20 عسكريًا تركيًا في تحطم طائرة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مقتل جميع العسكريين العشرين على متن طائرة الشحن العسكرية التي تحطمت، الثلاثاء، في شرق جورجيا أثناء عودتها من أذربيجان.

كما نشرت السلطات التركية أسماء العسكريين العشرين وصورهم، بدون أن توضح في الوقت الحاضر أسباب تحطم الطائرة من طراز سي-130.

وكانت الطائرة قد أقلعت من غادجا في غرب أذربيجان متوجهة إلى تركيا وتحطمت بعد قليل على دخولها أجواء جورجيا بعد ظهر الثلاثاء.

فيما رُصد حطام الطائرة عصراً، بحسب السلطات التركية.

يذكر أنه سبق أن شهدت تركيا عدة حوادث سقوط طائرات عسكرية خلال السنوات الأخيرة.

 

