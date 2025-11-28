Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة اليوم بـ34 مئوية

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٧ مساءً
مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة اليوم بـ34 مئوية
المواطن - فريق التحرير

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة ببعض مدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل مكة المكرمة وجدة أعلى درجة حرارة بـ 34 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية، وينبع 33، جازان 31، المدينة المنورة والوجه 30 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الدمام والعلا والأحساء 28، المجمعة والخرج 27، تبوك وحائل وشرورة 26، الطائف 24، أبها والباحة 21، السودة 11 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 4، أبها 10، الباحة وعرعر ونجران والطائف 11، الرياض وتبوك وحائل وحفر الباطن وبيشة 13، المدينة المنورة 18، مكة المكرمة 24، جدة 25 درجة مئوية.

