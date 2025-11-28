مواقف الرياض تفّعل المواقف المدارة المجانية لسكان أحياء السليمانية وشرق العليا مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة اليوم بـ34 مئوية ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء خطيب المسجد النبوي: ابتلاءات الحياة لا يتجاوزها العبد إلا بالصبر خطيب المسجد الحرام: تجنبوا أذى الناس باللسان واليد فهما من أقبح الأخلاق الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة ببعض مدن المملكة.
وبحسب الأرصاد، تسجل مكة المكرمة وجدة أعلى درجة حرارة بـ 34 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية، وينبع 33، جازان 31، المدينة المنورة والوجه 30 درجة مئوية.
كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الدمام والعلا والأحساء 28، المجمعة والخرج 27، تبوك وحائل وشرورة 26، الطائف 24، أبها والباحة 21، السودة 11 درجة مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 4، أبها 10، الباحة وعرعر ونجران والطائف 11، الرياض وتبوك وحائل وحفر الباطن وبيشة 13، المدينة المنورة 18، مكة المكرمة 24، جدة 25 درجة مئوية.