ملكية الرياض تعلن نتائج أهلية الاستحقاق لشراء أراضٍ سكنية عبر منصة التوازن العقاري

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض نتائج الاستحقاق للطلبات المقدمة عبر “منصة التوازن العقاري”، التي ينتقل المؤهلون فيها إلى المرحلة اللاحقة بالدخول في القرعة على الأراضي المتوفرة هذا العام.

وقد تأهلت طلبات المواطنين المنطبقة عليهم الشروط المعلن عنها سابقًا، وتشمل المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى، وألا تقل مدة إقامة المتقدم في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات.

نتائج الطلبات

وأوضحت الهيئة أنَّ المتقدمين يمكنهم الاطلاع على نتائج طلباتهم عبر حساباتهم الشخصية في منصة التوازن العقاري، وستصل المؤهلين لدخول القرعة رسائل نصية على هواتفهم المسجلة في المنصة، وسيُمنح المتقدمون غير المؤهلين في هذه المرحلة حق تقديم اعتراضاتهم مع إرفاق المبررات التي تثبت انطباق الشروط عليهم ابتداءً من اليوم 9 نوفمبر حتى تاريخ 8 ديسمبر 2025م، حيث سيُنظر في هذه الاعتراضات من قبل لجنة مشكّلة لهذا الغرض.

كما أعلنت الهيئة أنَّ من تم تأهيلهم في هذه المرحلة ومن ستقبل اعتراضاتهم لاحقًا سيكونون ضمن القائمة المؤهلة لدخول القرعة الإلكترونية لاختيار المستحقين لشراء الأراضي، التي ستُجرى بتاريخ 17 ديسمبر 2025م، وتشرف على تنفيذها لجنة مشكّلة من: وزارة العدل، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للعقار، إضافةً للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

يُذكر أنَّ الهيئة الملكية لمدينة الرياض كانت قد أطلقت في 11 سبتمبر 2025م “منصَّة التوازن العقاري” (tawazoun.rcrc.gov.sa)؛ إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في مدينة الرياض، ومنها قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين (10,000) إلى (40,000) ألف قطعة سنويًّا خلال السنوات الخمس القادمة، بأسعار لا تتجاوز (1,500) ريال للمتر المربع، وتمثل المنصة قناة رقمية لاستقبال طلبات المواطنين، التي سيتم من خلالها باقي المراحل المتمثلة بإجراءات القرعة الإلكترونية، والبيع على الخارطة.