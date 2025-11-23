ملكية الرياض توقّع مذكرتي تفاهم في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي

تزامنًا مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للولايات المتحدة الأمريكية، شاركت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي 2025، حيث ناقش قادة القطاع الصحي في الهيئة خلال جلسات المنتدى دور التقنية الحيوية والبحث والابتكار في تعزيز موقع مدينة الرياض على خريطة الرعاية الصحية العالمية وأهمية الشراكات الدولية في تطوير خدمات طبية وبحثية وتعليمية تسهم في تحسين جودة الحياة.

وفي إطار مشاركتها في المنتدى، أعلنت الهيئة توقيع مذكرتي تفاهم مع مستشفى كليفلاند كلينك (Cleveland Clinic) ومستشفى ماس جنرال بريغهام التابع لجامعة هارفارد (Mass General Brigham, Harvard Medical School Affiliates)، ضمن سعيها لجذب أفضل المستشفيات العالمية، وتطوير مراكز طبية وبحثية رائدة، بهدف تعزيز منظومة الرعاية الصحية، وتحسين جودة الحياة، ودعم تطوير البحث والتعليم الطبي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الرياض لتصبح وجهة عالمية رائدة في الرعاية الطبية المتطورَّة والبحث العلمي في قطاع الصحة.