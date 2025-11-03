ملك ماليزيا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
وصل إلى الرياض اليوم، جلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، ملك ماليزيا، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، وسفير ماليزيا لدى المملكة داتوك وان زايدي وان عبدالله، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.