Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ملك ماليزيا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٤ مساءً
ملك ماليزيا يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصل إلى الرياض اليوم، جلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، ملك ماليزيا، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية للمملكة.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك ماليزيا

ملك ماليزيا يقلد رئيس الأركان وسام القائد الشجاع

ملك ماليزيا يقلد رئيس الأركان وسام القائد الشجاع

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد بن إبراهيم السليم، وسفير ماليزيا لدى المملكة داتوك وان زايدي وان عبدالله، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد