ملياردير يخسر 18 مليار دولار في 4 أيام!

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
فقد الملياردير الفلبيني مانويل فيلار أكثر من 18 مليار دولار من ثروته خلال 4 أيام فقط، بعد انهيار سهم شركته العقارية “Golden MV Holdings” بنسبة قياسية بلغت 83% منذ الخميس الماضي، في أسوأ موجة خسائر في تاريخ الشركة.
القصة بدأت عندما رفعت الجهات التنظيمية تعليق التداول المفروض منذ 6 أشهر على سهم الشركة، لتبدأ رحلة الهبوط الحاد التي أطاحت بفيلار من صدارة قائمة أثرياء الفلبين، ليحل مكانه رجل الأعمال إنريكي رازّون، وفق مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات، حيث تراجعت ثروة فيلار إلى نحو 4 مليارات دولار.
ورغم الانهيار، أكدت الشركة في إفصاحاتها المتكررة للجهات الرقابية أنها لا تعرف سبب التراجع، فيما امتنعت عن التعليق على طلبات الصحافة. لكن خبراء السوق لديهم تفسير مختلف، إذ يقول المحلل توبي ألان آرس من شركة “Globalinks Securities” إن المستثمرين أعادوا تقييم السهم بعد عودته للتداول، ليخلصوا إلى أن قيمته قبل الإيقاف كانت “مبالغاً فيها بشكل كبير”.