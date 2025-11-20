Icon

Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER

ملياردير يخسر 18 مليار دولار في 4 أيام!

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
ملياردير يخسر 18 مليار دولار في 4 أيام!
المواطن - فريق التحرير

فقد الملياردير الفلبيني مانويل فيلار أكثر من 18 مليار دولار من ثروته خلال 4 أيام فقط، بعد انهيار سهم شركته العقارية “Golden MV Holdings” بنسبة قياسية بلغت 83% منذ الخميس الماضي، في أسوأ موجة خسائر في تاريخ الشركة.

القصة بدأت عندما رفعت الجهات التنظيمية تعليق التداول المفروض منذ 6 أشهر على سهم الشركة، لتبدأ رحلة الهبوط الحاد التي أطاحت بفيلار من صدارة قائمة أثرياء الفلبين، ليحل مكانه رجل الأعمال إنريكي رازّون، وفق مؤشر “بلومبرغ” للمليارديرات، حيث تراجعت ثروة فيلار إلى نحو 4 مليارات دولار.

ورغم الانهيار، أكدت الشركة في إفصاحاتها المتكررة للجهات الرقابية أنها لا تعرف سبب التراجع، فيما امتنعت عن التعليق على طلبات الصحافة. لكن خبراء السوق لديهم تفسير مختلف، إذ يقول المحلل توبي ألان آرس من شركة “Globalinks Securities” إن المستثمرين أعادوا تقييم السهم بعد عودته للتداول، ليخلصوا إلى أن قيمته قبل الإيقاف كانت “مبالغاً فيها بشكل كبير”.

