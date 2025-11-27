منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا

توج منتخب البرتغال اليوم بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم، في العاصمة القطرية الدوحة، عقب فوزه بنتيجة (1 – 0) على منتخب النمسا في المباراة النهائية للمسابقة.

وعلى ملعب خليفة الدولي، سجل أنيسيو كابرال هدف منتخب البرتغال الوحيد في الدقيقة (32) ليمنح بلاده لقبها الأول في البطولة التي جرت نسختها الأخيرة بمشاركة (48) منتخبًا لأول مرة.