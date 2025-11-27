منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع الداخلية تحتفي بتخريج 66 موظفًا من برنامج ماجستير هندسة الذكاء الاصطناعي حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو فهد الطبية توضح أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير اختتام مناورات تمرين “ميدوزا 14” بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة
توج منتخب البرتغال اليوم بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم، في العاصمة القطرية الدوحة، عقب فوزه بنتيجة (1 – 0) على منتخب النمسا في المباراة النهائية للمسابقة.
وعلى ملعب خليفة الدولي، سجل أنيسيو كابرال هدف منتخب البرتغال الوحيد في الدقيقة (32) ليمنح بلاده لقبها الأول في البطولة التي جرت نسختها الأخيرة بمشاركة (48) منتخبًا لأول مرة.
