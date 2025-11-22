منصة إكس تطرح ميزة جديدة لحسابات المستخدمين

Icon

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

بدأت منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، التابعة للمليادير إيلون ماسك، طرح ميزة جديدة تُسمى “About this account” وتعني “حول هذا الحساب”.

وسيُظهر هذا التحديث معلومات حول حساب المستخدم، مثل الموقع الجغرافي، وعدد مرات تغيير اسم المستخدم، وتاريخ الانضمام الأصلي، وكيفية قيام المستخدم بتحميل تطبيق “إكس”.

ميزة جديدة بمنصة إكس

وتهدف الخطوة إلى تقليل التفاعلات غير الحقيقية على المنصة، حيث تنتحل روبوتات الويب في كثير من الأحيان هويات مستخدمين حقيقيين، بحسب تقرير لموقع “NewsBytes” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.

وأُعلن لأول مرة عن ميزة “حول هذا الحساب” في أكتوبر على لسان نيكيتا بير، رئيس قسم المنتجات في شركة إكس.

وقال بير إن الشركة ستختبر عرض هذه المعلومات على الحسابات الشخصية، بدءًا من ملفه الشخصي وملفات موظفي إكس.

وتكمن الفكرة في أن كشف هذه التفاصيل يمكّن المستخدمين من تحديد ما إذا كانوا يتفاعلون مع حساب حقيقي أم مع روبوت ويب يحاول نشر معلومات مضللة.

ولعرض معلومات حساباتهم على الويب أو في تطبيق إكس للهاتف المحمول، يحتاج المستخدمون إلى النقر على تاريخ “الانضمام” في ملفاتهم الشخصية.

تخصيص الميزة الجديدة

يؤدي هذا إلى نقل المستخدمين إلى صفحة تعرض تاريخ انضمامهم إلى منصة إكس، وموقع حسابهم، وعدد مرات تغيير اسم المستخدم، وآخر مرة تم تغييره فيها، بالإضافة إلى طريقة حصولهم على تطبيق إكس، سواء عبر تحميله من متجر “App Store” أو من “Google Play”.

وتتيح “إكس” للمستخدمين تخصيص ما إذا كانت الميزة ستعرض بلدهم أو مجرد المنطقة الجغرافية.

ليست “إكس” أول شبكة اجتماعية توفر هذا المستوى من الشفافية للمستخدمين؛ إذ يقدم إنستغرام منذ فترة ميزة مماثلة تُسمى “نبذة عن هذا الحساب”.

