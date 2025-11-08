Icon

ضمن جهود الهيئة لتعزيز فرص تملّك المواطنين للأراضي السكنية

منصة التوازن العقاري تعلن أهلية المستحقين لشراء أراض سكنية في الرياض غدًا

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
منصة التوازن العقاري تعلن أهلية المستحقين لشراء أراض سكنية في الرياض غدًا
المواطن - فريق التحرير

من المقرر أن تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن نتائج أهلية المستحقين الراغبين في شراء الأراضي السكنية، ممن تقدّموا عبر منصة “التوازن العقاري” خلال الفترة المحددة لاستقبال الطلبات، غدًا الأحد.

أهلية المستحقين لشراء أراض سكنية

وأوضحت الهيئة أن المتقدمين يمكنهم الاطلاع على نتائج أهلية استحقاقهم ابتداءً من الموعد المعلن، وذلك عبر الرابط الإلكتروني للمنصة من هنا

ويأتي الإعلان ضمن جهود الهيئة لتعزيز فرص تملّك المواطنين للأراضي السكنية، وتحقيق مستهدفات برنامج التوازن العقاري الذي يهدف إلى تطوير منظومة العرض والطلب، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مدينة الرياض.

