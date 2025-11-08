منصة التوازن العقاري تعلن أهلية المستحقين لشراء أراض سكنية في الرياض غدًا

من المقرر أن تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن نتائج أهلية المستحقين الراغبين في شراء الأراضي السكنية، ممن تقدّموا عبر منصة “التوازن العقاري” خلال الفترة المحددة لاستقبال الطلبات، غدًا الأحد.

أهلية المستحقين لشراء أراض سكنية