منصة التوازن العقاري تعلن أهلية المستحقين لشراء أراض سكنية في الرياض غدًا

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
من المقرر أن تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن نتائج أهلية المستحقين الراغبين في شراء الأراضي السكنية، ممن تقدّموا عبر منصة “التوازن العقاري” خلال الفترة المحددة لاستقبال الطلبات، غدًا الأحد.
وأوضحت الهيئة أن المتقدمين يمكنهم الاطلاع على نتائج أهلية استحقاقهم ابتداءً من الموعد المعلن، وذلك عبر الرابط الإلكتروني للمنصة من هنا
ويأتي الإعلان ضمن جهود الهيئة لتعزيز فرص تملّك المواطنين للأراضي السكنية، وتحقيق مستهدفات برنامج التوازن العقاري الذي يهدف إلى تطوير منظومة العرض والطلب، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مدينة الرياض.
منصة التوازن العقاري تعلن غدا عن أهلية المستحقين لشراء أراض سكنية في الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/2i2bJ6FnO1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 8, 2025