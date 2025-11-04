Icon

في نهاية كل شهر ميلادي

منصة مساند توضح تاريخ استحقاق راتب العمالة المنزلية

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٧ مساءً
منصة مساند توضح تاريخ استحقاق راتب العمالة المنزلية
المواطن - فريق التحرير

أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة “منصة مساند” أنه يتم احتساب تاريخ استحقاق الراتب في نهاية كل شهر ميلادي.

كما أوضحت “منصة مساند”، أن خدمة تصحيح وضع العمالة المتغيبة تتيح لأصحاب العمل إمكانية نقل خدمات العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل لتصحيح أوضاعها من خلال نقل خدماتهم إلى أصحاب العمل كعمالة منزلية ويتم هذا الإجراء من خلال المنصة.

وقالت منصة مساند “إنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها، كما يمكن الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال الحساب لدى مساند من خانة التأشيرات”.

منصة مساند وذوي الإعاقة

كما أكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.

وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

