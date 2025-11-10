منظومة البلديات تنتقل إلى التشغيل الذكي والإدارة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن منظومة البلديات والإسكان تشهد تحولًا نوعيًا انتقلت من خلاله من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، ومن العمل التقليدي إلى التشغيل الذكي والإدارة الرقمية المتكاملة في المشاعر المقدسة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض الحج 2025 أن هذا التحول يجسد رؤية الوزارة في تطوير منظومة العمل البلدي وتعزيز كفاءة التشغيل الميداني، مشيرًا إلى أن إدارة الخدمات البلدية في مكة والمشاعر أصبحت أنموذجًا للتكامل بين الجهات الحكومية، يجسد روح الرؤية الوطنية في تقديم خدمات حضارية متكاملة لضيوف الرحمن.

إثراء تجربة الزائر

وبيّن الحقيل أن العمل البلدي لم يعد مقتصرًا على المشاعر المقدسة فقط، إنما يشمل المدن المرتبطة برحلة الحاج والمعتمر، موضحًا أن التطوير العمراني الجاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يهدف إلى إثراء تجربة الزائر واستحضار البعد التاريخي للحرمين الشريفين ضمن بيئة حضارية متكاملة.

وأشار معاليه إلى أن منظومة البلديات والإسكان تقدّم ست خدمات أساسية تشمل: (سلامة الوصول، الصحة العامة، النظافة، الرقابة الغذائية، التراخيص، وإكرام الموتى)، وجميعها تُدار بأنظمة رقمية متطورة، لافتًا إلى أن المنظومة قامت بتشغيل أكثر من 60 مركزًا بلديًا مجهزة بالتقنيات الحديثة وغرف التحكم الذكية التي تمكّن من الرصد اللحظي والتعامل الاستباقي مع التحديات.

نقلة نوعية في الرقابة

وأضاف أن موسم حج 1446هـ شهد نقلة نوعية في الرقابة على الغذاء بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء، من خلال تنفيذ 110 آلاف جولة تفتيشية على المطابخ المركزية ونقاط البيع، دون تسجيل أي حالات تسمم غذائي، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ مواسم الحج.

وأفاد بأن إدارة النفايات شهدت تحولًا تشغيليًا كبيرًا، حيث تم التعامل مع أكثر من 420 ألف متر مكعب من النفايات وأكثر من 18 ألف طن من مخلفات الذبح، باستخدام أكثر من 3,000 معدة ذكية مرتبطة بأنظمة تتبع لحظية لضمان كفاءة التشغيل واستدامة النظافة.

كما أشار إلى تنفيذ مشاريع لتصريف مياه الأمطار بطول 160 ألف متر طولي بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات، وتطبيق أنظمة تخطيط مكاني تراعي الطبيعة الطبوغرافية لمكة والمشاعر.

وأوضح أن موسم حج 1447هـ سيشهد نقلة جديدة في التكامل التقني عبر تشغيل غرف تحكم موحدة تغطي جميع مرافق مكة والمشاعر، وتفعيل أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر ورفع كفاءة التشغيل.

واختتم وزير البلديات والإسكان حديثه بالتأكيد على أن المملكة ماضية في بناء نموذج عالمي في إدارة أعظم تجمع بشري على وجه الأرض، يعكس ما توليه القيادة الرشيدة من خدمة لضيوف الرحمن، وحرصها على تسخير الإمكانات كافة لضمان تجربة حج آمنة وميسّرة تُرسّخ مكانة المملكة وريادتها في إدارة أعظم تجمع بشري على وجه الأرض.