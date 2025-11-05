منظومة رقميَّة متكاملة تعزّز جودة الخدمات البلدية بأمانة المدينة المنورة

طوّرت أمانة منطقة المدينة المنورة منظومة رقميّة متكاملة تهدف إلى تسهيل تواصل العملاء عبر قنوات موحّدة ومنصات تفاعلية، تضمن سرعة تنفيذ الخدمات وتحسين جودتها، بما يعزز تجربة العميل، ويرتقي بكفاءة الخدمات البلدية.

وتُعد قناة التواصل المباشر عبر الرقم الموحد (920011940) من أبرز تلك القنوات، إذ تتيح للعملاء التواصل مع الأمانة عبر المكالمات أو الواتساب للحصول على المعلومة أو الدعم دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة، إلى جانب المساعد الرقمي “عطاء” القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يقدّم إجابات فورية حول الخدمات البلدية مثل: إصدار الرخص والاستعلام عن الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا على مدار الساعة.

تطبيق مدينتي المنوّرة

كما أطلقت الأمانة تطبيقها الذكي “مدينتي المنوّرة” الذي يجمع مختلف الخدمات البلدية في واجهة رقمية موحدة، ويتيح استعراض المشاريع والمرافق العامة ومتابعة الأنشطة الاستثمارية والفعاليات بالمنطقة، بما يعزّز مفهوم المدينة الذكية ويُرسّخ التكامل بين التقنية والبيئة الحضرية.

وفي إطار التحول نحو الخدمات الذكية، وفّرت الأمانة منصتي “رسيل للمواطنين” و”رسيل أعمال” لرفع الطلبات البلدية ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة استخدام ميسّرة تدعم المواطنين والمقيمين، إلى جانب خدمة “الأمانة الافتراضية” التي تتيح للعملاء عقد الاجتماعات المرئية -عن بُعد-، ومناقشة الطلبات والملاحظات إلكترونيًا؛ مما يرسّخ مفهوم “الخدمة من أي مكان”، ولتحقيق الوصول الشامل، جمعت الأمانة خدماتها كافة، ضمن منصتها الرئيسة والتي تمكّن العملاء من الوصول بسهولة إلى الخدمات والمبادرات والمنصات البلدية الأخرى عبر الرابط الإلكتروني (amana-md.gov.sa).

ومن خلال هذه المنظومة الرقمية المتكاملة، تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة ترسيخ مفهوم التحول البلدي الذكيّ عبر الاستثمار في التقنية وتطوير الكفاءات البشرية، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وخدمة سكان وزوار المدينة المنورة بكفاءة ومرونة عالية.