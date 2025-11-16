Icon

منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير Icon وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن Icon وظائف شاغرة في طيران أديل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، الدكتور غسان النويمي، إن الوزارة انتقلت من نموذج تقديم الخدمة إلى نموذج جودتها واستمراريتها، بما يضمن عدم تأثر الحاج بأي خلل خلال أداء المناسك.

وتابع خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية أن تعديلات مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وضعت الحاج في صدارة المنظومة، من خلال تصنيف دقيق للخدمات، واشتراط ضمانات مالية، ووضع شروط تشغيل واضحة، إضافة إلى تمكين الوزارة من التدخل الفوري في حال الإخلال بالخدمة.

قد يهمّك أيضاً
عدد من الحجاج الإيرانيين يغادرون المدينة المنورة إلى عرعر لاستكمال رحلتهم إلى وطنهم

عدد من الحجاج الإيرانيين يغادرون المدينة المنورة إلى عرعر لاستكمال رحلتهم إلى...

منفذ الوديعة يستقبل حجاج اليمن العائدين لبلادهم

منفذ الوديعة يستقبل حجاج اليمن العائدين لبلادهم

وأضاف أن التعديلات شملت كذلك تطوير منظومة العقوبات وتعزيز الرقابة الميدانية، بما يضمن استقرار جودة الخدمات المقدمة، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجاباً على تجربة الحجاج وتسهيل أدائهم لمناسكهم بأعلى مستويات العناية والموثوقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد