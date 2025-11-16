منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، الدكتور غسان النويمي، إن الوزارة انتقلت من نموذج تقديم الخدمة إلى نموذج جودتها واستمراريتها، بما يضمن عدم تأثر الحاج بأي خلل خلال أداء المناسك.

وتابع خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية أن تعديلات مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وضعت الحاج في صدارة المنظومة، من خلال تصنيف دقيق للخدمات، واشتراط ضمانات مالية، ووضع شروط تشغيل واضحة، إضافة إلى تمكين الوزارة من التدخل الفوري في حال الإخلال بالخدمة.

وأضاف أن التعديلات شملت كذلك تطوير منظومة العقوبات وتعزيز الرقابة الميدانية، بما يضمن استقرار جودة الخدمات المقدمة، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجاباً على تجربة الحجاج وتسهيل أدائهم لمناسكهم بأعلى مستويات العناية والموثوقية.