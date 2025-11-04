مها بنت مشاري: مؤتمر Space Lead خطوة استراتيجية نحو استكشاف الفضاء

أكدت الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود، نائب رئيس جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتطوير، ورئيسة اللجنة العليا لمؤتمر “Space Lead 25” أن المؤتمر يشكل خطوة استراتيجية نحو استشراف مستقبل جديد تتلاقى فيه العلوم الطبية والهندسية لاستكشاف الفضاء وفهم تأثيره على صحة الإنسان وحياته.

وتنظم جامعة الفيصل بالرياض المؤتمر الدولي “Space Lead 25” خلال الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر المقبل، تحت عنوان: “مستقبل الصحة والهندسة المتقدمة في الفضاء”، وذلك بمشاركة محلية ودولية واسعة تضم أكثر من 1000 باحث وخبير ومختص، في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة في المعذر، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

رسالة وطنية

واضافت : أن المؤتمر ليس مجرد تجمع علمي فحسب، بل هو رسالة وطنية تعبر عن ثقة المملكة في قدراتها البحثية وطاقاتها الشابة، وعن إيمانها بأن الاستثمار في المعرفة هو الاستثمار الأكثر استدامة وتأثيرا في بناء المستقبل.

وتابعت سموها قائلة: إن ما يميز هذا المؤتمر أنه يفتح آفاقا غير تقليدية في البحث العلمي، تجمع بين تخصصات متعددة، من الطب إلى الفيزياء والهندسة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فدراسة تأثيرات الفضاء على صحة الإنسان تمثل تحديا علميا كبيرا لكنها في الوقت ذاته تتيح فرصا طبية وهندسية واكتشافات يمكن تطبيقها لتحسين جودة الحياة على الأرض، وهو ما يجعل من هذا الحدث منصة تجمع بين الحلم العلمي والواقع التطبيقي”.

وأشارت إلى أن استضافة جامعة الفيصل بالرياض لهذه التظاهرة الدولية يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المؤسسات الأكاديمية السعودية في مجال البحث العلمي والابتكار، ويؤكد أن المملكة أصبحت وجهة عالمية للتعاون المعرفي والعلمي. وقالت: نحن نؤمن بأن الجامعات لم تعد مجرد مقاعد للدراسة، بل مصانع للفكر والإبداع، ومحركات للتنمية والتطور. ومن هنا، يأتي دور جامعة الفيصل في تنظيم مؤتمر بهذه القيمة العلمية الرفيعة ليكون أحد المعالم البارزة في مسيرة البحث العلمي الوطني.

واشارت الى إن الأبحاث المرتبطة بالفضاء والصحة لم تعد حكرا على وكالات الفضاء الكبرى، بل أصبحت مجالا مفتوحا أمام العلماء والباحثين من كل دول العالم، والمملكة اليوم تمتلك الكفاءات والبنية التحتية التي تؤهلها لتكون شريكا فاعلا في هذا الحقل العلمي المتقدم، ونحن نطمح من خلال هذا المؤتمر إلى بناء جسور تعاون بحثي مع المراكز العلمية العالمية، وإطلاق مبادرات مشتركة تسهم في تطوير التقنيات الطبية والهندسية التي تحاكي ظروف الفضاء”.

الاهتمام بقطاع الفضاء

وأكدت أن الاهتمام بقطاع الفضاء هو في جوهره اهتمام بالإنسان، قائلة: إن الفضاء ليس بعيدا عنا كما نتصور، فهو مرآة لتطورنا العلمي، ومنصة لتجاربنا المستقبلية في مجالات الطاقة، والطب، والهندسة الحيوية، وعلوم المواد. وكل تقدم نحرزه في فهم الفضاء هو تقدم ننعكس آثاره على حياتنا اليومية وصحتنا ومستقبل أجيالنا.

وعبّرت سموها عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، على رعايته الكريمة ودعمه المستمر للعلم والبحث والابتكار، والمبادرات العلمية والمعرفية.

واختتمت سموها بقولها: “إن مؤتمر (Space Lead 25) يمثل بداية رحلة علمية جديدة تؤكد أن المملكة تمضي بخطى واثقة نحو ريادة العالم في مجالات العلوم المتقدمة. وسنواصل العمل في اللجنة العليا واللجان العلمية والتنظيمية لضمان أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق نحو مبادرات بحثية دائمة، تكرّس التعاون الدولي وتُسهم في بناء مستقبل علمي سعودي يواكب تطلعات قيادتنا الحكيمة ويعكس طموحات وطننا في فضاء الابتكار والمعرفة.