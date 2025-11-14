مواقف الرياض تفعّل المواقف المدارة المجانية في حي المروج

أعلنت “مواقف الرياض” عن تفعيل المواقف المُدارة المجانية في حي المروج، ابتداءً من يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري، لتكون رابع الأحياء المفعّلة بعد أحياء الورود والرحمانية والعُليا الغربي، ضمن خطة التوسع في نطاق تنظيم المواقف داخل الأحياء السكنية.

وتقوم فكرة مفهوم “المواقف المدارة المجانية” على تنظيم المواقف داخل الأحياء السكنية المجاورة للشوارع التجارية والتي تأثرت من ازدحام المركبات وتسرّبها من الشوارع التجارية.

وستسهم المواقف المدارة في تنظيم مواقف الحي لتكون فقط للسكان وزوارهم ورصد أي مركبات غير مصرح لها بالوقوف.

ويعتمد نظام المواقف المُدارة على إصدار تصاريح رقمية مجانية عبر تطبيق مواقف الرياض، تتيح للسكان وأقاربهم من الدرجة الأولى الحصول على تصاريح سنوية مرتبطة بعناوينهم الوطنية أو مركباتهم، ويساعد ذلك في تمييز المركبات المصرح لها بالوقوف داخل الحي، مما يُمكّن سيارات الرقابة الميدانية من تنظيم الوقوف آليًا بكفاءة وفعالية.

وتُعد المواقف المُدارة نموذجًا حضريًا حديثًا يوازن بين احتياجات السكان الاجتماعية ومتطلبات التنظيم داخل الأحياء السكنية، إذ تراعي طبيعة الزيارات العائلية وتتيح للأقارب من الدرجة الأولى إضافة عنوان ذويهم عنوانًا وطنيًا ثانيًا للحصول على تصريح سكني مجاني مدة عام كامل قابل للتجديد.

واستعدادًا للتفعيل الرسمي يوم الأحد 16 نوفمبر، تدعو “مواقف الرياض” سكان حي المروج إلى استخراج تصاريحهم السكنية عبر تطبيق مواقف الرياض، التي ستسهم في تنظيم الوقوف داخل الحي بشكل مجاني مما يسهم في تحسين المشهد الحضري وجودة حياة السكان.

وكجزء من جهود التوعية، ستُرسل مواقف الرياض رسائل نصيّة توعوية لسكان الحي للتذكير بأهمية استخراج التصاريح السكنية، في إطار حرصها على تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية في تنظيم الأحياء السكنية وتحسين جودة الحياة فيها.

يذكر أن مواقف الرياض مستمرة في التوسع التدريجي لتفعيل المواقف المدارة في أحياء أخرى وسيتم تفعيل حي السليمانية وشرق العليا قريبًا بعد حي المروج ضمن منظومة متكاملة تشمل المواقف المدفوعة على الشوارع التجارية، والمواقف المدارة المجانية داخل الحي، والمواقف خارج الشارع في مواقع متعددة في مواقع حيوية ومزدحمة لتعزيز تنظيم المواقف العامة وزيادة المعروض منها.