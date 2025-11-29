موديز: المشاريع الضخمة تدعم نمو الاقتصاد السعودي في 2026

أبدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” نظرة إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل 2026، بدعم من النمو “القوي” في الأنشطة غير النفطية بفضل جهود التنويع، تزامناً مع استعادة النشاط النفطي النمو مع عودة تحالف “أوبك+” لزيادة الإمدادات، بحسب تقرير صادر عن الوكالة اليوم.

أكدت أن تصنيف السعودية عند “Aa3” يستند إلى حجم الاقتصاد الكبير والدخل المرتفع والميزانية الحكومية القوية، مع استمرار التقدم في برامج تنويع الاقتصاد.

نمو الاقتصاد السعودي

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن النشاط غير النفطي يبقى محور الزخم الاقتصادي، “مدفوعاً بالمشاريع الضخمة والاستهلاك القوي وتراجع البطالة إلى مستويات تاريخية”.

وتقدّر موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% العام الحالي، على أن يتسارع إلى 4.5% في 2026، في وقت يتجه القطاع النفطي للعودة إلى النمو مع بدء تحالف “أوبك+” في رفع

تقديرات “موديز” تأتي متقاربة مع توقعات حكومة السعودية للعام المقبل، إذ رفعت المملكة توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلاً من 3.5% في تقديرات سابقة، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية 2026.

التنوع الاقتصادي والمالي

أشارت موديز في تقريرها إلى أن “التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي والمالي من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل تدريجياً من اعتمادها على الهيدروكربونات والتعرض لتطورات سوق النفط”.

وذكرت أن المزيد من التقدم في تنفيذ مشاريع التنويع الكبيرة “قد يؤدي إلى استقطاب القطاع الخاص وتحفيز تطوير الاقتصاد غير النفطي بوتيرة أسرع مما نفترض حالياً”.