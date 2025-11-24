Icon

موعد صرف المنفعة التقاعدية

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٣ مساءً
موعد صرف المنفعة التقاعدية
المواطن - فريق التحرير

قالت التأمينات الاجتماعية إنه يتم صرف المنفعة التقاعدية في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

جاء ذلك ردًا من التأمينات على استفسارات بشأن موعد صرف المنفعة التقاعدية على منصة إكس اليوم الاثنين.

خطوات خدمة إضافة مدد اشتراك

كما أوضحت التأمينات الاجتماعية: أن خطوات خدمة التسجيل وإضافة مدد اشتراك بأثر رجعي كما يلي:

    1. النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
    2. اختيار الاشتراكات.
    3. النقر على الخيارات ثم اختيار “إضافة مدة اشتراك – أنظمة التأمينات/ أنظمة التقاعد المدني والعسكري”​.
    4. تعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    5. إرفاق المستندات المطلوبة والموافقة على الإقرار ثم النقر على حفظ ومتابعة.
    6. إدخال رمز التحقق ثم النقر على تقديم.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن البيانات الواردة في حاسبة التقاعد تقريبية، موضحة أن البيانات قد تتغير وفقًا لمدد الاشتراك الفعلية وتاريخ الاستحقاق الفعلي للمعاش.

