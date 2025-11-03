Icon

موعد صرف دعم حساب المواطن للدفعة الجديدة

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
موعد صرف دعم حساب المواطن للدفعة الجديدة
المواطن - فريق التحرير

يترقب مستفيدو حساب المواطن موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

صرف دعم حساب المواطن

ومن المنتظر أن يتم إيداع الدعم لمستفيدي حساب الموطن، يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري، حسب النظام المتبع في صرف الدعم.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، موقف المستفيدين الذين ظهرت نتائجهم “مؤهل” بتاريخ 29 أكتوبر، موضحًا أنه في حال صدرت للمستفيد نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، وكان مستحقا سيشمله الدعم بتاريخ 10 نوفمبر الجاري.

موعد صرف الدعم

وأضاف حساب المواطن “أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزم المستفيد التوجه لحسابه وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناته طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

في سياق متصل، أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بمصطلح “عائلة فاقد الأهلية”، موضحًا أن المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه في حالة تم اختيار فئة العائل “عائل الأسرة فاقد أهلية” يتم إضافة الزوج كتابع ولابد من ارفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية.

كذلك أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة.

احتساب الدعم والأهلية

وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

صدور نتائج الأهلية

أعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، صدور نتائج الأهلية للدورة 96 (لشهر نوفمبر من العام الجاري 2025).

صدور نتائج الأهلية للدورة 96

وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.

