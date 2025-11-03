موعد صرف دعم حساب المواطن للدفعة الجديدة

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
يترقب مستفيدو حساب المواطن موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.
ومن المنتظر أن يتم إيداع الدعم لمستفيدي حساب الموطن، يوم الاثنين 10 نوفمبر الجاري، حسب النظام المتبع في صرف الدعم.
كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، موقف المستفيدين الذين ظهرت نتائجهم “مؤهل” بتاريخ 29 أكتوبر، موضحًا أنه في حال صدرت للمستفيد نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، وكان مستحقا سيشمله الدعم بتاريخ 10 نوفمبر الجاري.
وأضاف حساب المواطن “أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل يلزم المستفيد التوجه لحسابه وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية، تقديم اعتراض) وذلك بعد تحديث بياناته طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.
في سياق متصل، أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بمصطلح “عائلة فاقد الأهلية”، موضحًا أن المقصود بعائلة فاقد الأهلية، هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي.
وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه في حالة تم اختيار فئة العائل “عائل الأسرة فاقد أهلية” يتم إضافة الزوج كتابع ولابد من ارفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية.
كذلك أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة.
وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
أعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، صدور نتائج الأهلية للدورة 96 (لشهر نوفمبر من العام الجاري 2025).
وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.