لشهر ديسمبر المقبل

موعد صرف دعم حساب المواطن للدفعة 97

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٤ مساءً
موعد صرف دعم حساب المواطن للدفعة 97
المواطن - فريق التحرير

يترقب مستفيدو حساب المواطن موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة لشهر ديسمبر المقبل وهي الدفعة 97 للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

صرف دعم حساب المواطن

ومن المنتظر أن يتم إيداع الدعم لمستفيدي حساب الموطن، يوم الأربعاء 10 ديسمبر المقبل، حسب النظام المتبع في صرف الدعم.

وقبل أيام أودع برنامج حساب المواطن، 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والتسعين أكثر من 9.8 ملايين مستفيد وتابع.

صرف دعم حساب المواطن

وأفاد مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 259 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالًا.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 87%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.

