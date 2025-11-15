Icon

ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج المرحلة الأولى من سباق الميادين

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
ميدان الهجن بنجران يعلن نتائج المرحلة الأولى من سباق الميادين
المواطن - فريق التحرير

نظّم ميدان الهجن بمنطقة نجران أمس، المرحلة الأولى من سباق الميادين، برعاية الاتحاد السعودي، وذلك على ميدان الهجن بنجران.

وجاءت نتائج السباق المكوّن من (21) شوطًا لفئة “سنّ الحقايق”، ومسافتها (3) إلى (4) كلم، على النحو التالي: حقق المركز الأول في الشوط الأول البكرة “مزنة” للمالك عبدالله آل منيف، والشوط الثاني القعود “الشبابي” للمالك محمد القحطاني، والشوط الثالث البكرة “عبور” للمالك سراج آل عامر، والشوط الرابع القعود “الزناتي” للمالك عبدالله الكربي، والشوط الخامس البكرة “صيد” للمالك صالح الكربي، والشوط السادس القعود “سيّاف” للمالك عمر الصيعري، والشوط السابع البكرة “إنذار” للمالك محمد آل كليب، والشوط الثامن القعود “شاهين” للمالك فضل الكربي، والشوط التاسع البكرة “كيان” للمالك محمد الكربي.

وحقق المركز الأول في الشوط العاشر البكرة “فهدة” للمالك راشد العجمي، والشوط الحادي عشر البكرة “نهايب” للمالك حسين آل صبيح، والشوط الثاني عشر القعود “مسّاح” للمالك فهد آل منجم، والشوط الثالث عشر البكرة “منوة” للمالك أحمد آل مرشد، والشوط الرابع عشر القعود “المهندس” للمالك سراج آل عامر، والشوط الخامس عشر البكرة “شواهين” للمالك محمد وعلان، والشوط السادس عشر القعود “العابر” للمالك فيصل الكربي، والشوط السابع عشر البكرة “جلمود” للمالك هادي آل كليب، والشوط الثامن عشر القعود “مسّاع” للمالك محمد آل عامر، والشوط التاسع عشر البكرة “اليمامة” للمالك خالد الكربي، وحقق القعود “شاهين” للمالك صالح آل منجم المركز الأول في الشوط العشرين، فيما حصلت البكرة “العالمية” للمالك صالح الكربي على المركز الأول في الشوط الحادي والعشرين.

