نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على إبراهيم البنيان

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على إبراهيم بن عبدالله البنيان -رحمه الله-، شقيق معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك في جامع الملك خالد بالرياض.
وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن.
كما أدى الصلاة مع سمو نائب أمير منطقة الرياض عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.
وعقب الصلاة قدم سموه العزاء لذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأعرب معالي وزير التعليم عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة، على تعازيه ومواساته.