Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على إبراهيم البنيان

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٨ مساءً
نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على إبراهيم البنيان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على إبراهيم بن عبدالله البنيان -رحمه الله-، شقيق معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك في جامع الملك خالد بالرياض.

قد يهمّك أيضاً
رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل الرياض

رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل الرياض

نائب أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة التواصل الحضاري

نائب أمير الرياض يكرّم الفائزين بجائزة التواصل الحضاري

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير فيصل بن خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن.

كما أدى الصلاة مع سمو نائب أمير منطقة الرياض عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي والمسؤولين وجمع من المواطنين.
وعقب الصلاة قدم سموه العزاء لذوي الفقيد، سائلًا الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأعرب معالي وزير التعليم عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة، على تعازيه ومواساته.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد